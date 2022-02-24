Чего нельзя делать, чтобы не навредить ВСУ: будьте внимательны!

Путин заявил, что начинает спецоперацию в Украине и вводит российские войска на Донбасс. Поэтому украинцев в очередной раз призывают не снимать передвижение военной техники ВСУ.

Что запрещено делать - читайте в материале ниже .

В частности, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook сообщил, что в Луцке полицейские задержали помощника российских оккупантов, который снимал на телефон передвижение украинской военной техники.

Сейчас министр передал эту информацию СБУ для дальнейших следственных действий.

Что нельзя делать

Запомните, если вы видите как кто-то снимает передвижение украинской военной техники - звоните 102 или если вы физически сильный человек, примите меры к задержанию подсобника оккупантов на месте.

Запрещено снимать передвижение военной техники ВСУ (facebook.com/GeneralStaff)

Кроме того, если вы видите на дороге нарисованный зеленой краской крест - то его нужно немедленно затереть. Эти отметки для высадки русского десанта.

Кресты на асфальте для высадки российского десанта

Полиция показала, как выглядят знаки для информирования русских войск (facebook.com/pol.kyivregion)​​​​​​

Также важно внимательно относиться к информации, ведь враг пытается сломать украинский дух фейками.

Нельзя распространять информацию сомнительных Telegram-каналов, российских СМИ и неизвестные видео от анонимов. Все потому, что это атака со стороны России и стоит быть бдительными.

Кроме того, средствам массовой информации не стоит распространять информацию о повреждении объектов военной и гражданской инфраструктуры сектора обороны.

Это для того, чтобы агрессор не понимал уровня повреждения объектов.