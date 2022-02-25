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"Одна бутылка зажигательной смеси с балкона": в Минобороны призвали украинцев к сопротивлению

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 00:05
"Одна бутылка зажигательной смеси с балкона": в Минобороны призвали украинцев к сопротивлению Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (instagram.com/annamaliar)
Автор: Артур Родивилов

В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям РФ. Враг понес потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Анна Маляр в Facebook.

"Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага - это невосполнимые потери противника", - говорится в сообщении.

Ранее Маляр заявила, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины более подготовлены к всевозможным военным действиям, чем это было в 2014 году, когда Россия впервые напала на Украину. Поэтому наименьшие шансы, что сценарий восьмилетней давности повторится.

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