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Война России против Украины: что известно о продвижении войск РФ и потерях на данный момент

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 12:44
Война России против Украины: что известно о продвижении войск РФ и потерях на данный момент Сбитый российский самолет (фото: t.me/tsaplienko)
Автор: Милан Лелич

Россия напала на Украину 24 февраля около 5 утра. По состоянию на 12:00 активная фаза российской агрессии против Украины продолжается.

Что известно о продвижении российских войск, потерях среди украинских вооруженных сил и гражданских лиц, а также потерях агрессора на данный момент -- сообщает РБК-Украина.

Несмотря на одновременное наступление по многим направлениям, пока что российские войска смогли захватить только два населенных пункта в Луганской области: Городище и Меловое. Атаки на стратегически важные города Счастье и Мариуполь удалось отбить. По официальной информации, остановлено продвижение российских войск на черниговском направлении, продолжаются бои на херсонском и харьковском направлениях.

По сообщению командования украинских Объединенных сил, при атаке на город Счастье были уничтожены около 50 солдат страны-агрессора. Кроме того, на объездной дороге Харькова были сожжены четыре российских танка. В районе проведения ООС были уничтожены семьсамолетов воздушных сил РФ и два вертолета, подбиты два танка, уничтожены несколько военных грузовиков. По данным Генштаба ВСУ, в целом были уничтожены десятки единиц бронетехники российских вооруженных сил.

Во время обстрела военного городка в Броварах погиб один человек, есть один раненый и пятеро потерпевших. В городе Подольск Одесской области при обстреле военной части погибли 6 человек, 7 ранены, 19 без вести пропавших. В Мариуполе из-за обстрела погиб один человек, двое ранены. Возле Угледара Донецкой области погибли трое гражданских. В Чугуеве из-за обстрела жилого дома погиб ребенок, несколько людей ранены. Также в бою погибли трое украинских пограничников.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, всего с начала российского наступления погибли более сорока украинцев, несколько десятков ранены.

Напомним, под Харьковом продолжаются бои в нескольких километрах от города, подбиты четыре танка Вооруженных сил РФ.

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