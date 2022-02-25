ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцев просят выключать свет в домах и зашторивать окна

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 03:58
Украинцев просят выключать свет в домах и зашторивать окна Фото: украинцев призвали принять меры по светомаскированию домов (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные отражают атаки российских войск, которые вторглись в нашу страну в 5 утра 24 февраля, и почти сутки продолжается активная фаза агрессии оккупантов. В целях безопасности гражданское население призвали в ночное время гасить свет в домах.

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Верховной Рады Украины.

Также украинцам напомнили правила светомаскировки, которая способна сохранить жизнь в условиях вражеских атак на мирные города.

"Внимание! Светомаскировка сохраняет жизнь! Призываем всех граждан принять меры по светомаскированию собственных домов", - говорится в публикации.

Что нужно делать для светомаскировки:

  • выключать свет в жилищах,
  • зашторивать окна,
  • гасить уличное освещение своих домов

"Так жилые дома станут незаметными для врага в темное время суток! Берегите свои жизни и Украину!" - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Минобороны призвали украинцев к сопротивлению и рассказали, как можно наносить российским оккупантам невосполнимые потери.

Также граждан Украины просят не снимать передвижение военной техники ВСУ, и стирать или затирать нарисованные на дороге зеленой краской кресты - так как это отметки для высадки российского десанта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вторжение России в Украину
LITE
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога