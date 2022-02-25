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Українців просять вимикати світло в оселях і зашторювати вікна

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П'ятниця 25 лютого 2022 03:58
Українців просять вимикати світло в оселях і зашторювати вікна Фото: українців закликали вжити заходів щодо світломаскування будинків (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові відбивають атаки російських військ, які вторглися в нашу країну о 5 ранку 24 лютого, і майже добу триває активна фаза агресії окупантів. З метою безпеки цивільне населення закликали в нічний час гасити світло в будинках.

Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі Верховної Ради України.

Також українцям нагадали правила світломаскування, яке здатне зберегти життя в умовах ворожих атак на мирні міста.

"Увага! Світломаскування зберігає життя! Закликаємо всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок", - йдеться в публікації.

Що потрібно робити для світломаскування:

  • вимикати світло в оселях,
  • зашторювати вікна,
  • гасити вуличне освітлення своїх будинків

"Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби! Бережіть свої життя та Україну!" - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Міноборони закликали українців до опору і розповіли, як можна завдавати російським окупантам непоправних втрат.

Також громадян України просять не знімати пересування військової техніки ЗСУ, і прати або затирати намальовані на дорозі зеленою фарбою хрести - оскільки це позначки для висадки російського десанту.

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