Українців просять вимикати світло в оселях і зашторювати вікна

Українські військові відбивають атаки російських військ , які вторглися в нашу країну о 5 ранку 24 лютого, і майже добу триває активна фаза агресії окупантів. З метою безпеки цивільне населення закликали в нічний час гасити світло в будинках.

Про це йдеться в повідомленні на Telegram -каналі Верховної Ради України.

"Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби! Бережіть свої життя та Україну!" - наголошується в повідомленні.

"Увага! Світломаскування зберігає життя! Закликаємо всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок", - йдеться в публікації.

Також українцям нагадали правила світломаскування, яке здатне зберегти життя в умовах ворожих атак на мирні міста.

Раніше повідомлялося, що в Міноборони закликали українців до опору і розповіли, як можна завдавати російським окупантам непоправних втрат.

Також громадян України просять не знімати пересування військової техніки ЗСУ, і прати або затирати намальовані на дорозі зеленою фарбою хрести - оскільки це позначки для висадки російського десанту.