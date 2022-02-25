Українців просять вимикати світло в оселях і зашторювати вікна
Українські військові відбивають атаки російських військ, які вторглися в нашу країну о 5 ранку 24 лютого, і майже добу триває активна фаза агресії окупантів. З метою безпеки цивільне населення закликали в нічний час гасити світло в будинках.
Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі Верховної Ради України.
Також українцям нагадали правила світломаскування, яке здатне зберегти життя в умовах ворожих атак на мирні міста.
"Увага! Світломаскування зберігає життя! Закликаємо всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок", - йдеться в публікації.
Що потрібно робити для світломаскування:
- вимикати світло в оселях,
- зашторювати вікна,
- гасити вуличне освітлення своїх будинків
"Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби! Бережіть свої життя та Україну!" - наголошується в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Міноборони закликали українців до опору і розповіли, як можна завдавати російським окупантам непоправних втрат.
Також громадян України просять не знімати пересування військової техніки ЗСУ, і прати або затирати намальовані на дорозі зеленою фарбою хрести - оскільки це позначки для висадки російського десанту.