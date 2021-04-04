Украинцев просят помочь 11-летнему Саше, который перестал расти

Как известно, при данном заболевании организм гипофизом не вырабатывает свой гормон роста, что приводит к задержке физического развития всего скелета и развитию внутренних органов, которые значительно уменьшены в размерах и влияют на работу всего организма и качества жизни.

Но если продолжать гормональную терапию на протяжении периода открытых зон роста, то организм и внутренние органы будут развиваться пропорционально правильно и функционировать, как у здорового человека, и есть все шансы жить здоровой и полноценной жизнью.

Саша Смитюх с мамой и сестрой (фото: instagram.com/alionasmitiukh)

"Пожалуйста, помогите мне успеть вырастить сыночка полноценным мужчиной, чтобы он не остался в детском теле. Начался 7 год лечения и нашей борьбы за каждый сантиметр роста сына. И я благодарю всех, кто уже принял участие в росте Саши и помог немножко подрасти. Самостоятельно дальнейшее необходимое лечение наша семья не в состоянии оплатить, поэтому я в поисках поддержки, чтобы не потерять драгоценное время, пока мы еще имеем шанс влиять на развитие ребенка и окончательный рост", - обратилась мама мальчика к неравнодушным украинцам.

Стоимость гормональных препаратов на сегодня на возраст Саши стоят более 1000 долларов ежемесячно. И необходимая доза препарата растет с каждым годом и рассчитывается по весу ребенка до периода закрытия зон роста (примерно, до 18 лет).

Саша Смитюх (фото: instagram.com/alionasmitiukh)

К слову, такое же заболевание было у известного футболиста Лионеля Месси, который благодаря своевременному лечению и приему препаратов гормона достиг приемлемого роста и имеет семью и живет полноценно.

"Ему в свое время помог клуб "Барселона" оплатить весь курс лечения, но в Украине, к сожалению, такого спонсора я не нашла, как не стараюсь. Мы также стремимся успеть вылечить сыночка, чтобы он имел возможность жить полноценной жизнью, поэтому продолжаю поиски волшебников. Кстати, Саша тоже занимается футболом, что его вдохновляет, и у него хорошие успехи", - говорит Алена.

Саша Смитюх с футболистом Денисом Бойко (фото: instagram.com/alionasmitiukh)

Помочь Александру Смитюх можно, отправив средства на карту Приватбанка 4149 4991 3475 3654 (Смитюх Алена Сергеевна), или Monobank 5375 4141 2258 1274.

Кроме того, можно приобрести картины из гвоздей и ниток, или украшения для волос (резиночки/бантики), которые Саша делает своими руками, а также мыло ручной работы. Это можно сделать по ссылке.

"Я благодарю вас за каждый подаренный сантиметр роста моему сынишке и шанс на полноценную жизнь!" - обращается к каждому мама парня.