Украинцев призывают помочь молодым лошадям: что нужно

Киевский ипподром обратился к украинцам с просьбой о помощи со сбором средств для тренировки и удержания молодых лошадей.

Из-за вторжения России в Украину много хозяйств, которые выращивают рысистых лошадей, сейчас находятся в огромных убытках, а некоторые конюшни попали под обстрелы, сообщили на странице Киевского ипподрома в Facebook .

"Сначала мы смирились с этой ситуацией. Потому что война. Здесь и людям крайне тяжело. Но потом подумали, что если не попробуем что-то сделать - это будет предательство. Предательство всех тех поколений украинцев, которые создавали рысистое коневодство после Второй мировой войны, тех кто выдержал тяжелые 90-е, тех кто сейчас сохранил молодых лошадей от оккупантов", - говорится в сообщении.

Также сейчас ипподром не имеет источников заработка, поэтому помощи решили просить у неравнодушных украинцев. Все деньги обещают направлять на содержание, приобретение, транспортировку, кормежку, уход, тренировку молодых рысистых лошадей.

Кроме того, украинцы могут стать спонсорами отдельных молодых лошадей или даже их новыми владельцами. Для обсуждения этих вариантов или помощи кормами нужно обращаться к заместителю директора ипподрома Ольге Бондарь по номеру 050 311 51 41.

Реквизиты для помощи

Карта для перечисления помощи:

4149499373839503 (ПриватБанк, Мицкевич Павел Владимирович, мастер-наездник Киевского ипподрома). В назначении нужно указывать - "помощь лошадям".

PayPal: Olga Bondar, 1olgabondar@gmail.com, +380503115141.

Киевский ипподром призывает помочь молодым лошадям (facebook.com/Київский-Іпподром)