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Українців закликають допомогти молодим коням: що потрібно

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Понеділок 30 травня 2022 16:03
Українців закликають допомогти молодим коням: що потрібно Київський іподром закликає допомогти молодим коням (facebook.com/Київский-Іпподром)
Автор: Тетяна Самарук

Київський іподром звернувся до українців з проханням про допомогу зі збором коштів для тренування та утримання молодих коней.

Через вторгнення Росії в Україну багато господарств, які вирощують рисистих коней, зараз перебувають у величезних збитках, а деякі конюшні потрапили під обстріли, повідомили на сторінці Київського іподрому у Facebook.

"Спочатку ми змирились із цією ситуацією. Бо війна. Тут і людям вкрай важко. Але потім подумали, що якщо не спробуємо щось зробити - це буде зрада. Зрада всіх тих поколінь українців, які створювали рисисте конярство після Другої світової війни, тих хто витримав тяжкі 90-ті, тих хто зараз зберіг молодих коней від окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також зараз іподром не має джерел заробітку, тому допомоги вирішили просити в небайдужих українців. Усі гроші обіцяють направляти на утримання, придбання, транспортування, годівлю, догляд, тренування молодих рисистих коней.

Окрім того, українці можуть стати спонсорами окремих молодих коней чи навіть їхніми новими власниками. Для обговорення цих варіантів чи допомоги кормами потрібно звертатись до заступника директора іподрому Ольги Бондар за номером 050 311 51 41.

Реквізити для допомоги

Картка для перерахування допомоги:

  • 4149499373839503 (ПриватБанк, Міцкевич Павло Володимирович, майстер-наїзник Київського іподрому). У призначенні потрібно вказувати - "допомога коням".
  • PayPal: Olga Bondar, 1olgabondar@gmail.com, +380503115141.

Українців закликають допомогти молодим коням: що потрібноУкраїнців закликають допомогти молодим коням: що потрібноУкраїнців закликають допомогти молодим коням: що потрібно

Київський іподром закликає допомогти молодим коням (facebook.com/Київский-Іпподром)

Раніше ми повідомляли, що волонтер просить допомогти ЗСУ.

Також ми писали, що російські окупанти розстріляли під Києвом коней співачки Камалії.

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