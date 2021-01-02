Украинцев призывают отказаться от салютов и петард: опасность не только для людей

Фейерверк (иллюстративное фото: canva.com)

В Украине и во всем мире из-за новогодних салютов и взрывов петард массово погибают животные. В социальных сетях призывают отказаться от фейерверков и позаботиться о братьях меньших. Обращения с просьбами активно публикуются в Facebook.

В сообществе "Защити животных!" рассказали историю о том, как из-за салютов у 9-летнего пса разорвалось сердце.

"Он умер сегодня ночью (1.01.2021) от разрыва сердца и аорты. Причина – взрыв петард. Ему было около 9 лет. Он пришел в нашу жизнь в лютый февраль. И ушел от нас так же зимой... () В общем, ушел сегодня ночью из жизни наш член семьи. Не забрали в дом, так как всегда он жил в будке на улице. 3 собаки в доме были, а он один на улице. Не пришло в голову, что он может быть так напуган. Умер он в своей будке… Утром, когда пошли кормить собак, оказалось, что он лежит в будке, с остывшими уже лапами... а из носа кровь... Теперь Новый год вряд ли для меня будет праздником, в который надо взрывать салюты или петарды. Я всегда их боялась, так как неоднократно слышала, что и люди травмируются и животные гибнут. Люди, что ж вам неймется?" – рассказала обеспокоенная украинка Алена Водалена, прикрепив фотографии пса.

Пес Фокс (фото: facebook.com/ lucky.strand)

Также в киевском сообществе "Виноградарь" обратились с просьбами отказаться от пиротехники, потому как животные тяжело переносят стресс, вызываемый взрывами.

"Я не использую пиротехнику. Помните! Всего пять минут вы смотрите в небо, а кто-то потом час успокаивает своего любимого пса!" – написал Влад Рунец в сообществе.

Из-за фейерверков страдают и другие животные. Так, в результате взрыва салютов на Новый год 2021 в Риме, Италия, погибли сотни птиц. Как пишет издание Corriere della Sera, птицы, вероятно, умерли от остановки сердца при попытке избежать взрывов фейерверков. Очевидцы рассказали, что птицы падали замертво на мостовые города. Отметим, что в Италии действует штраф на использование фейерверков в размере 500 евро.

Стоит подчеркнуть, что 20 декабря 2019 года Киевский городской совет запретил применение фейерверков и салютов и других пиротехнических изделий до конца войны на востоке Украины.

Напомним, что во время похорон мэра Харькова неизвестные взрывали салюты рядом с кладбищем.