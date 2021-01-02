Українців закликають відмовитися від салютів і петард: небезпека не тільки для людей

Феєрверк (ілюстративне фото: canva.com)

В Україні та в усьому світі через новорічні салюти та вибухи петард масово гинуть тварини. В соціальних мережах закликають відмовитися від феєрверків і подбати про братів менших. Звернення з проханнями активно публікуються у Facebook.

В співтоваристві "Захисти тварин!" розповіли історію про те, як через салюти у 9-річного пса розірвалося серце.

"Він помер сьогодні вночі (1.01.2021) від розриву серця та аорти. Причина – вибух петард. Йому було близько 9 років. Він прийшов у наше життя в морозний лютий. І пішов від нас так само взимку... () загалом, пішов сьогодні вночі з життя наш член сім'ї. Не забрали в будинок, оскільки він завжди жив у будці на вулиці. 3 собаки в будинку були, а він один на вулиці. Не спало на думку, що він може бути так наляканий. Помер він у своїй будці... Вранці, коли пішли годувати собак, виявилося, що він лежить в будці, з остиглими вже лапами... а з носа кров... Тепер Новий рік навряд чи для мене буде святом, в який треба підривати салюти або петарди. Я завжди боялася, бо неодноразово чула, що і люди травмуються та гинуть тварини. Люди, що ж вам кортить?" – розповіла стурбована українка Олена Водалена, прикріпивши фотографії пса.

Пес Фокс (фото: facebook.com/ lucky.strand)

Також в київському товаристві "Виноградар" звернулися з проханнями відмовитися від піротехніки, бо як тварини важко переносять стрес, викликаний вибухами.

"Я не використовую піротехніку. Пам'ятаєте! Всього п'ять хвилин ви дивитеся в небо, а хтось потім годину заспокоює свого улюбленого собаку!" – написав Влад Рунець в співтоваристві.

Через феєрверки страждають і інші тварини. Так, в результаті вибуху салютів на Новий рік 2021 в Римі, Італія, загинули сотні птахів. Як пише видання Corriere della Sera, птиці, ймовірно, померли від зупинки серця при спробі уникнути вибухів феєрверків. Очевидці розповіли, що птахи падали замертво на мостові міста. Зазначимо, що в Італії діє штраф на використання феєрверків у розмірі 500 євро.

Варто підкреслити, що 20 грудня 2019 року Київська міська рада заборонила використання феєрверків та салютів й інших піротехнічних виробів до кінця війни на сході України.

Нагадаємо, що під час похорону мера Харкова невідомі підірвали салюти поруч з кладовищем.