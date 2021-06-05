Украинцев призвали не продавать землю после запуска рынка: в Кабмине назвали причину

В Украине после запуска рынка земли с 1 июля около 7 миллионов граждан будут иметь право владеть, пользоваться и распоряжаться землей, в том числе и продавать паи. При этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко призывает не торопиться с продажей земельных участков.

Об этом чиновник заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

По его словам, в будущем земельные паи будут расти в цене, и их можно расценивать как надежные депозиты.

"Никто не заставляет продавать свою землю. Я как министр аграрной политики призываю беречь свою землю, это лучший депозит. Ваша земля всегда будет расти в капитализации, аренда будет расти", - рассказал Лещенко.

Глава Минагрополитики называет землю самым ценным ресурсом.

"Ценнее ресурса нет", - подчеркнул он.

Также чиновник обратил внимание, что объединенные территориальные громады (ОТГ) после запуска рынка земли не смогут продавать участки, так как земля государственной и коммунальной собственности не является объектом купли-продажи громадами.

При этом ОТГ смогут только сдавать землю в аренду через электронные аукционы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал после запуска рынка земли рост цен минимум в два раза.

Также недавно мы приводили инфографику, где самая дешевая и дорогая сельхозземля в Украине.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" нардеп Власенко выразил непонимание того, по которым будут определять олигархов.

Также в выпуске пассажир Ryanair рассказал, что происходило в самолете, который принудительно посадили в аэропорту Минска из-за якобы заложенной бомбы на борту, после чего был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Кроме того, Алексей Данилов прокомментировал ситуацию вокруг принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска.

В том же выпуске депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал сближение России и Беларуси, а также рассказал об угрозах для Украины.

Кроме того, стало известно, что киевляне думают об обысках в Киевской администрации. А еще жители столицы ответили на вопрос: "Кампания, которая идет сейчас против мэра Киева - это борьба с коррупцией в Киеве или политическая борьба против Кличко?".