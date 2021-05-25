Запуск рынка земли: Шмыгаль анонсировал рост цен минимум в два раза
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что открытие рынка земли будет способствовать росту цен на сельскохозяйственные земли в Украине. Запуск рынка должен состояться с 1 июля.
По словам Шмыгаля, правительство успевает подготовить все необходимые нормативные акты для запуска рынка земли с 1 июля.
"Когда речь идет об открытии рынка земли, это означает установление справедливости. Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет. Таковы наши оценки, такие оценки экспертов", - пояснил глава Кабинета министров.
Он убежден, что от реформы выиграют землевладельцы и украинский бизнес.
"После запуска оборота земель у производителей появится возможность планировать свою деятельность на годы и десятилетия вперед и не бояться инвестировать. В то же время мелкие и средние фермеры получат первоочередное право выкупа земли в случае, если землевладелец решит продать свой пай", - объяснил премьер.
Как писало РБК-Украина, вчера президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Документ необходим для завершения земельной реформы в Украине.
Напомним, 28 апреля народные депутаты приняли соответствующий проект закона во втором чтении. Принятие документа в зале сопровождалось криками "Ганьба".
Так, по состоянию на сегодня в государственной собственности осталось 750 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. Ранее государство владело 10 млн га земли.