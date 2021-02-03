Где самая дешевая и дорогая сельхозземля в Украине (инфографика)

Рынок земли в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Украине большая часть земли относится к участкам сельскохозяйственного назначения - по статистике это 42,7 млн га, то есть более 70% всей земли в стране. При этом речь идет об очень плодородной почве, ведь черноземы составляют около 40% с/х земли.

Эксперты Госгеокадастра провели нормативную денежную оценку сельхозземли в Украине, результаты которой показали, в каких регионах самая дешевая и дорогая пашня. Об этом передает Kurkul.

Отмечается, что такую оценку земли используют для расчета земельного налога, определение размера государственной пошлины и арендной платы за участки.

Данные о стоимости с/х земли по состоянию на начало 2021 года в разных областях страны также были представлены в инфографике.

Выяснилось, что самая дорогая пашня - в Черкасской области: цена гектара составляет 33 646 гривен

Второе место по дороговизне досталось земле в Черновицкой области - 33 264 гривен за га

Регионы, где стоимость пашни за гектар превышает 30 тысяч гривен, расположились в рейтинге так:

В Харьковской области стоимость пашни - 32 237 гривен за гектар

В Кировоградской области - 31 888 грн/га

В Донецкой области - 31 111 грн/га

В Одесской области - 31 017 грн/га

В Полтавской области - 30 390 грн/га

В Хмельницкой области - 30 477 грн/га

В Днепропетровской области - 30 251 грн/га

В оккупированном Крыму стоимость сельскохозяйственной земли определили в размере 26 005 гривен за гектар.

Самая дешевая земля в Украине оказалась в Житомирской области, где гектар оценили в 21 411 гривен.

Сколько стоит сельхозземля в Украине - инфографика (фото: kurkul.com)

Ранее мы рассказывали, кто после открытия в Украине рынка земли сможет получить ее бесплатно.

Напомним, что Верховная Рада 31 марта 2020 года одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив на первом этапе размер владения 100 га для физлиц.