Украинцев призвали помочь волонтерам в борьбе с коронавирусом: что нужно

Коронавирус в Украине стремительно распространяется, и 25 марта случаи заражения уже были зарегистрированы в 13 областях страны, а количество пациентов с COVID-19 увеличилось до 113-ти.

Уляна Супрун обратила внимание на дополнительные и сопутствующие угрозы, которые несет в себе "галоп" вируса SARS-CoV-2 в мире. Медик отмечает, что хаос, дефицит, паника и отсутствие координации могут создать еще большую опасность, чем распространение самой болезни.

"В этих условиях нужно объединяться и координировать свои действия как можно более рационально. Ведь сейчас многие украинцы, компаний или бизнес выразили готовность и желание помочь стране справиться с этим вызовом", - написала бывший руководитель Минздрава в своем Facebook.

Супрун подчеркивает важность разумно направлять помощь туда, где она нужна больше всего, и называет "слепые" закупки оборудования или лекарств скорее пустой тратой ресурсов, нежели эффективной помощью.

Так, рассказала она, команда "Пациенты Украины" запустила инициативу для координации медучреждений, которым нужна помощь, и для всех, кто хочет и может помочь. Необходимую информацию можно найти по этой ссылке.

Организация вместе с волонтерами будут отслеживать потребности медицинских учреждений, координировать и сопровождать закупки, аккумулировать возможности финансовой поддержки для наиболее эффективного использования ресурсов и обеспечивать прозрачное отчетности по всех процессов, говорит Супрун.

"Усилия сейчас будут сосредоточены прежде всего на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты. Это - приоритет. Потому что если медики заболеют, то некому будет лечить обычных граждан", - отметила она.

Также Супрун опубликовала ряд других линков для медработников, бизнесменов, волонтеров и просто неравнодушных - желающих оказать помощь в борьбе с коронавирусом и оказать поддержку пациентам с этой опасной болезнью.

Медицинским работникам или руководителям больниц, в которых есть потребность в средствах индивидуальной защиты, оборудовании или тест-системах, можно оставить запрос в этой форме.

Представителям бизнеса, у которых есть желание и ресурс помочь с закупками необходимого для больниц, - предлагают заполнить эту форму. Тогда с ними свяжутся для дальнейшей координации и помогут направить ресурсы туда, где они нужны в первую очередь.

Также каждый желающий может оставить благотворительный взнос. Для этого на сайте есть приложение для онлайн-донейта.

Если есть время и желание помочь и стать частью команды волонтеров в своем городе или регионе - то следует заполнить эту форму.

Как сообщалось, ранее Уляна Супрун подробно рассказала про маски от коронавируса и развеяла ряд популярных мифов относительно их эффективности.