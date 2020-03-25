Українців закликали допомогти волонтерам у боротьбі з коронавірусом: що потрібно

Коронавірус в Україні стрімко поширюється, і 25 березня випадки зараження були зареєстровані в 13 областях країни, а кількість пацієнтів з COVID-19 збільшилася до 113-ти.

Уляна Супрун звернула увагу на додаткові та супутні загрози, які несе в собі "галоп" вірусу SARS-CoV-2 у світі. Медик зазначає, що хаос, дефіцит, паніка і відсутність координації можуть створити ще більшу небезпеку, ніж поширення самої хвороби.

"У цих умовах потрібно об'єднуватися і координувати свої дії якомога раціональніше. Адже зараз багато українців, компаній чи бізнесів виявили готовність і бажання допомогти країні впоратися з цим викликом", - написала колишня очільниця МОЗ у своєму Facebook.

Супрун відзначає важливість розумно направляти допомогу туди, де вона потрібна найбільше, і називає "сліпі" закупівлі обладнання чи ліків радше марнуванням ресурсів, ніж ефективною допомогою.

Так, розповіла вона, команда "Пацієнти України" запустила ініціативу для координації медустанов, яким потрібна допомога, і для всіх, хто хоче і може допомогти. Необхідну інформацію можна знайти за цим посиланням.

Організація разом з волонтерами будуть відслідковувати потреби медичних закладів, координувати і супроводжувати закупівлі, акумулювати можливості фінансової підтримки для найбільш ефективного використання ресурсів і забезпечувати прозоре звітності за всіх процесів, каже Супрун.

"Зусилля зараз будуть зосереджені перш за все на забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту. Це - пріоритет. Тому що якщо медики захворіють, то нікому буде лікувати звичайних громадян", - зазначила вона.

Також Супрун опублікувала ряд інших лінків для медпрацівників, бізнесменів, волонтерів та просто небайдужих - охочих надати допомогу в боротьбі з коронавірусом і надати підтримку пацієнтам із цією небезпечною хворобою.

Медичним працівникам або керівникам лікарень, в яких є потреба в засобах індивідуального захисту, обладнанні або тест-системах, можна залишати запит за цією формою.

Представникам бізнесу, у яких є бажання і ресурс допомогти із закупівлею необхідного для лікарень, - пропонують заповнити цю форму. Тоді з ними зв'яжуться для подальшої координації і допоможуть направити ресурси туди, де вони потрібні в першу чергу.

Також кожен бажаючий може залишити благодійний внесок. Для цього на сайті є додаток для онлайн-донейта.

Якщо у когось з охочих є бажання допомогти і стати частиною команди волонтерів у своєму місті чи регіоні - то слід заповнити цю форму.

Як повідомлялося, раніше Уляна Супрун докладно розповіла про маски від коронавіруса і розвіяла ряд популярних міфів щодо їх ефективності.