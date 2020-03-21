Маска от коронавируса: Супрун развеяла популярные мифы

Коронавирус - Супрун рассказала про маски (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине вызвал настоящий масочный ажиотаж - Супрун объяснила, насколько он оправдан

Коронавирус в Украине привел к введению карантина до 3 апреля, и для граждан ввели ряд ограничений для недопущения распространения опасной инфекции, а также сообщили об эффективных мерах профилактики.

Украинцы массово скупают хирургические маски, которые нынче в дефиците в аптеках городов, хотя медики не называют такие средства защиты надежной "бронью" от COVID-19. Уляна Супрун прокомментировала масочный ажиотаж и развеяла мифы вокруг этого вопроса.

Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, маски не являются гарантированным способом уберечься от коронавируса - эксперты не рекомендуют носить их здоровым людям.

Бывший руководитель Минздрава Украины рассказала в своем Facebook, когда и кому целесообразно носить хирургические маски, почему в обществе возник на них огромный спрос и главное - какие скрытые опасности несут в себе "тканевые респираторы".

"Нам всем хочется чувствовать себя в безопасности. Однако, следует различать рациональные средства защиты от паники", - отметила Супрун.

Маска нужна только в следующих случаях:

Если вы кашляете, чихаете, есть повышенная температура

Если вы ухаживаете за человеком с симптомами болезни

Если вы работаете в местах большого скопления людей (персоналу супермаркетов, работникам полиции, водителям пассажирского транспорта).

"Важно: маска обеспечивает защиту только в сочетании с регулярной гигиеной рук и своевременной заменой маски", - подчеркнула Супрун.

Использование масок без веских причин не дает преимущества в защите от коронавируса, предупредила медик.

Почему возник ажиотаж вокруг масок

Супрун сетует, что несмотря на рекомендации ВОЗ, некоторые лица и СМИ ошибочно побуждают здоровых людей массово носить маски.

"Это стимулирует ненужный спрос на них, подорожание цены и дефицит масок для тех людей, кому они действительно нужны - медицинских работников. Тех, кто оказался на передовой в борьбе с коронавирусною болезнью", - говорится в публикации.

Защитит или не защитит маска от коронавируса

Супрун заявила, что маска обеспечивает прежде всего барьерный защита: когда человек инфицирован, то маска на его лице не даст вирусу распространиться на людей и поверхности вблизи при чихании или кашле.

Маска на лице здоровых людей, находящихся вместе с инфицированными (ближе 1,5 метра), станет барьером для вируса и он не попадет на рот или нос, которые маска прикрывает.

"Но все это сработает при условии, что маска была одета, снятая и утилизировано правильно", - обратила она внимание.

Как правильно пользоваться маской

Перед тем, как надеть маску, нужно помыть руки с мылом или обработать их спиртосодержащим антисептиком.

Маска должна закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу по всем краям - надевайте ее правильно.

Не прикасайтесь к маске во время использования, а уж если так получилось, что сразу помойте руки или обработайте их антисептиком.

Как только маска становится влажной, замените ее на новую - одноразовые маски нельзя использовать повторно.

Когда снимаете маску, нужно касаться только завязок сзади и сразу выбросить ее в мусорник (который закрывается крышкой). Не забудьте потом помыть руки или обработать их антисептиком.

Не опускайте до подбородка маску, если хотите выпить воды или перекусить - нужно снимать полностью.

Борода и маска несовместимы - она не может плотно сидеть на лице.

Супрун считает, что такие условия сложно и довольно неудобно выполнять ежедневно, находясь в общественных местах.

"Вероятно, что вы будете много двигаться, касаться предметов и поверхностей, поправлять одежду и прическу. Вам захочется поправить маску кучу раз, даже бессознательно, поэтому вы также задинете лицо. Или же может быть сложно найти мусорку, которая закрывается, и придется выбросить маску в обычную и тем самым распространить вирус еще дальше", - говорится в публикации.

Как сообщалось, ранее Уляна Супрун подробно рассказала про процесс создания вакцин от коронавируса и объяснила, сколько еще ждать лекарство от COVID-19 и возможно ли научить иммунитет бороться с этой болезнью.