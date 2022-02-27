Украинцев предупредили, что враг создает фейки официальных страниц киевской власти

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор оккупанты ведут информационные диверсии. Сейчас они создают фальшивые страницы представителей власти Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

Однако, отметим, что сегодня каналы связи не меняются. Если такое изменение будет, сообщат на других официальных ресурсах.

Также политик дал несколько советов, как отличать фейковые аккаунты от настоящих:

В частности, он предупредил, что в Instagram появился его фейковый клон.

Ранее мы сообщали, что в Telegram и других мессенджерах распространяется фейк от имени СБУ.

Также мы писали, что в Минобороны назвали фейком захват российскими боевиками авто ВСУ.