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Украинцев предупредили, что враг создает фейки официальных страниц киевской власти

Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор оккупанты ведут информационные диверсии. Сейчас они создают фальшивые страницы представителей власти Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

В частности, он предупредил, что в Instagram появился его фейковый клон.

Также политик дал несколько советов, как отличать фейковые аккаунты от настоящих:

  • Официальные каналы связи в соцсетях обозначают бейджем верификации (синей галочкой);
  • Надо обращать внимание на то, когда создана страница - дату первого сообщения.

Однако, отметим, что сегодня каналы связи не меняются. Если такое изменение будет, сообщат на других официальных ресурсах.

Приводим перечень официальных страниц киевской власти:

Враг создает фейки официальных страниц киевской власти (t.me/vitaliy_klitschko)

Ранее мы сообщали, что в Telegram и других мессенджерах распространяется фейк от имени СБУ.

Также мы писали, что в Минобороны назвали фейком захват российскими боевиками авто ВСУ.

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Виталий Кличко