Українців попередили, що ворог створює фейки офіційних сторінок київської влади

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді окупанти ведуть інформаційні диверсії. Зараз вони створюють фальшиві сторінки представників влади Києва.
Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко у Telegram.
Зокрема, він попередив, що в Instagram з'явився його фейковий клон.
Також політик дав кілька порад, як відрізняти фейкові акаунти від справжніх:
Однак, зазначимо, що сьогодні канали зв’язку не змінюються. Якщо така зміна буде, повідомлять на інших офіційних ресурсах.
Наводимо перелік офіційних сторінок київської влади:
Раніше ми повідомляли, що у Telegram та інших месенджерах поширюється фейк від імені СБУ.
Також ми писали, що у Міноборони назвали фейком захоплення російськими бойовиками авто ЗСУ.