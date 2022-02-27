Українців попередили, що ворог створює фейки офіційних сторінок київської влади

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді окупанти ведуть інформаційні диверсії. Зараз вони створюють фальшиві сторінки представників влади Києва.

Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко у Telegram .

Однак, зазначимо, що сьогодні канали зв’язку не змінюються. Якщо така зміна буде, повідомлять на інших офіційних ресурсах.

Також політик дав кілька порад, як відрізняти фейкові акаунти від справжніх:

Зокрема, він попередив, що в Instagram з'явився його фейковий клон.

Раніше ми повідомляли, що у Telegram та інших месенджерах поширюється фейк від імені СБУ.

Також ми писали, що у Міноборони назвали фейком захоплення російськими бойовиками авто ЗСУ.