ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Минобороны назвали фейком захват российскими боевиками авто ВСУ

Новина українською →
Киев, Пятница 25 февраля 2022 10:31
В Минобороны назвали фейком захват российскими боевиками авто ВСУ Фото: Министерство обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны опровергли информация о захвате российскими оккупантами автомобилей ВСУ. Оказалось, что это были украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

"Автомобили остановлены. Как выяснилось, это не те авто ВСУ, которые пропали под Сумами, а идентичны", - написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Напомним, в Минобороны сообщили, что российские войска захватили два автомобиля ВСУ и двинулись к центру города.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киев зашли диверсионные группы российской армии. Он призвал жителей столицы соблюдать комендантский час.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина