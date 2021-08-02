Украинцев предупредили о возможном "кризисе госпитализаций" осенью: что это значит

В Украине сегодня присутствует большая проблема разъяснительной работы по вакцинации от коронавируса среди критических групп населения. Кроме того, осенью нас может ждать "кризис госпитализаций".

"Когда мы говорим об экстренной вакцинации, мы должны понимать, куда направить внимание в первую очередь. Сегодня у нас спущены в регионы определенные нормативы по вакцинации, которые накручиваются туристическими прививками - теми, кто хочет вакцинироваться, чтобы уехать на отдых. Нет требований, сколько должно быть из этого количества планового вакцинированного населения пожилых людей, критических групп населения. Нет правильного расставленных приоритетов", - сказала в эфире экс-глава Минздрава.

По ее мнению, именно такой подход может привести к кризису госпитализаций осенью.

"На сегодняшний день в Израиле и США, где люди давно начали вакцинацию, есть определенный срез заболеваемости, но более чем в 99% это легкая форма течения болезни. У нас растет вакцинация, но не за счет тех, кого нужно прививать в первую очередь. Поэтому мы осенью увидим ужасную картину, когда мы будем наравне с другими странами по количеству больных, но по уровню госпитализации ситуация у нас будет гораздо хуже", - отметила Скалецкая

Также она спрогнозировала, каких следующих шагов можно ждать от Минздрава.

"Массовая обязательность вакцинации должна быть последним шагом власти, но для определенных профессий, для выполнения определенной работы у нас допускается установление дополнительных профилактических прививок в случае необходимости для пресечения распространения инфекционных заболеваний. Поэтому такого решения от главного санитарного врача и от Минздрава мы можем ожидать в ближайшее время", - резюмировала эксперт.