Стало известно, в какие страны могут полететь полностью привитые украинцы
Украинцы, которые получили две дозы вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca или CoronaVac, могут посетить более 20 страны. Обязательным условием является наличие международного свидетельства о вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал Helsi.
Итак, полностью вакцинированные Pfizer & BioNTech или Spikevax от Moderna или AstraZeneca: граждане могут улететь в:
- Францию;
- Испанию;
- Швецию;
- Германию;
- Финляндию;
- Италию;
- Румынию;
- Грецию;
- Литву;
- Латвию;
- Хорватию;
- Боснию и Герцеговину;
- Словакию;
- Швейцарию;
- Молдову;
- Турцию;
- Словению;
- Черногорию;
- Люксембург.
При этом с двумя дозами китайской вакцины CoronaVac украинцы из приведенного выше списка не смогут посетить:
- Францию;
- Румынию;
- Литву;
- Латвию;
- Хорватию;
- Люксембург.
При въезде нужно предоставить распечатанное международное свидетельство о вакцинации на английском языке, напомнили в Helsi.
При этом в сервисе отметили, что в такие страны как Дания, Нидерланды и Албания возможен въезд без сертификатов.
"Список стран, в которые можно путешествовать, постоянно расширяется", - добавили в Helsi.
Напомним, за последние две недели более 14 стран Европы открыли свои границы для украинских путешественников.