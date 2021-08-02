Українців попередили про можливу "кризу ушпиталень" восени: що це значить

В Україні сьогодні присутня велика проблема роз’яснювальної роботи щодо вакцинації від коронавірусу серед критичних груп населення. Крім того, восени нас може чекати "криза ушпиталень".

"Коли ми говоримо про екстрену вакцинацію, ми повинні розуміти, куди спрямувати увагу в першу чергу. Сьогодні в нас спущені в регіони певні нормативи з вакцинації, які накручуються туристичними вакцинаціями - тими, хто хоче щепитись, щоб кудись поїхати. Немає вимоги, скільки має бути з цієї кількості планового провакцинованого населення людей похилого віку, критичних груп населення. Немає правильно розставлених пріоритетів", - сказала у ефірі екс-очільниця МОЗ.

На її думку, саме такий підхід може привести до кризи ушпиталень восени.

"На сьогодні в Ізраїлі і США, де люди давно почали вакцинацію, є певний зріз захворюваності, але більш як у 99% це легка форма перебігу хвороби. У нас ніби зростає вакцинація, але в першу чергу не тих, кого потрібно. Тож ми восени побачимо жахливу картину, коли ми будемо на рівні з іншими країнами по кількості хворих, але по рівню госпіталізації в нас буде набагато гірша ситуація", - зазначила Скалецька

Також вона спрогнозувала, яких наступних кроків можна чекати від МОЗу.

"Масова обов’язковість вакцинації має бути останнім кроком влади, але для певних професій, для виконання певної роботи в нас допускається встановлення додаткових профілактичних щеплень в разі необхідності для припинення поширення інфекційних захворювань. Тому такого рішення від головного санітарного лікаря і від МОЗу ми можемо очікувати найближчим часом", - резюмувала експерт.