Украинцев предупредили об угрозе штамма "Дельта": что посоветовали в Минздраве

В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что новый штамм "Дельта" серьезно угрожает украинцам.
Об этом сказано в сообщении Минздрав.
В частности, в сообщении говорится о том, в США, Великобритании, странах ЕС растут случаи штамма коронавирус SARS-CoV-2 "Дельта". Кроме того, этот вирус более сложное течение COVID-19.
По словам американских ученых, вариант Delta распространяется с невероятной скоростью и сейчас составляет более 83% всех вирусов, циркулирующих в Америке.
По словам доктора Рошеля Валенского, который высказался на последнем брифинге в Белом доме представитель Комиссии по реагированию на COVID-19, вариант вируса гораздо заразнее, чем обычный штамм коронавируса.
"Это один из самых инфекционных респираторных вирусов, о котором мы знаем, и который я видел за свою 20-летнюю карьеру", – говорит врач.
В Минздраве напомнили, что прививки от COVID-19 эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни.
Также у каждого украинца есть возможность вакцинироваться:
Штамм имеет несколько мутаций шипоподібному белка коронавирус, которые способствуют его быстрому распространению.
Как известно, люди с сопутствующими заболеваниями подвергались большему риску госпитализации.
Симптомы "Дельта" немного отличаются от симптомов оригинального коронавируса.
Среди основных симптомов выделяют:
Ранее мы сообщали о том, где в Украине можно сделать тест на "Дельту" и публиковали список лабораторий.
Также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе поставит Украине тесты для обнаружения "Дельта" - штамма коронавируса.