Українців попередили про загрозу штаму "Дельта": що порадили у МОЗ

Зокрема, у повідомленні йдеться про те, у США, Великобританії, країнах ЄС зростають випадки штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Дельта". Окрім того, цей вірус складніший перебіг COVID-19.

За словами американських вчених, варіант Delta поширюється з неймовірною швидкістю і зараз становить понад 83% усіх вірусів, що циркулюють в Америці.

За словами доктора Рошеля Валенського, який висловився на останньому брифінгу у Білому домі представник Комісії з реагування на COVID-19, варіант вірусу є набагато заразнішим, ніж звичайний штам коронавірусу.

"Це один з найбільш інфекційних респіраторних вірусів, про який ми знаємо і який я бачив за свою 20-річну кар’єру", – каже лікар.

У МОЗ нагадали, що щеплення від COVID-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби й рятують життя.

Також у кожного українця є можливість вакцинуватися:

у найближчому пункті щеплення;

у центрі масової вакцинації;

або до вас приїде мобільна бригада (до організованих колективів понад 50 людей та маломобільних громадян).

Що відомо про "Дельту"

Штам має декілька мутацій шипоподібному білку коронавірусу, які сприяють його швидкому поширенню.

Як відомо, люди з супутніми захворюваннями піддавалися більшому ризику госпіталізації.

Симптоми "Дельта" трохи відрізняються від симптомів оригінального коронавірусу.

Серед основних симптомів виділяють: