Українців попередили про загрозу штаму "Дельта": що порадили у МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України запевнили, що новий штам "Дельта" серйозно загрожує українцям.
Про це сказано в повідомлені МОЗ.
Зокрема, у повідомленні йдеться про те, у США, Великобританії, країнах ЄС зростають випадки штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Дельта". Окрім того, цей вірус складніший перебіг COVID-19.
За словами американських вчених, варіант Delta поширюється з неймовірною швидкістю і зараз становить понад 83% усіх вірусів, що циркулюють в Америці.
За словами доктора Рошеля Валенського, який висловився на останньому брифінгу у Білому домі представник Комісії з реагування на COVID-19, варіант вірусу є набагато заразнішим, ніж звичайний штам коронавірусу.
"Це один з найбільш інфекційних респіраторних вірусів, про який ми знаємо і який я бачив за свою 20-річну кар’єру", – каже лікар.
У МОЗ нагадали, що щеплення від COVID-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби й рятують життя.
Також у кожного українця є можливість вакцинуватися:
Штам має декілька мутацій шипоподібному білку коронавірусу, які сприяють його швидкому поширенню.
Як відомо, люди з супутніми захворюваннями піддавалися більшому ризику госпіталізації.
Симптоми "Дельта" трохи відрізняються від симптомів оригінального коронавірусу.
Серед основних симптомів виділяють:
Раніше ми повідомляли про те, де в Україні можна зробити тест на "Дельту", і публікували список лабораторій.
Також Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) цього тижня поставить Україні тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу.