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Украинцев предупредили о серьезной опасности: что происходит

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Погода в Украине представляет опасность для жителей страны

Погода в Украине становится по-настоящему опасной - синоптики объявили на 12 февраля штормовое предупреждение, обозначив уровень опасности желтым цветом, что говорит о повышенном уровне угрозы. Как не пострадать из-за непогоды - в материале Styler.

Так, в Украинском гидрометцентре предупредили, сегодняшние погодные условия будут представлять повышенную опасность для жителей всех областей Украины. Сильный порывистый ветер западного направления на протяжение среды, 12 февраля, будет задувать по всей Украине.

В Украине объявили штормовое предупреждение (скрин: meteo.gov.ua)

При этом вся Левобережная Украина, а также некоторые западные области будут под действием атмосферного фронта - к сильному ветру присоединится дождь с мокрым снегом.

В Украине объявили штормовое предупреждение (скрин: meteo.gov.ua)

При сильных шквальных порывах ветра спасатели ГСЧС советуют:

  • все окна домов плотно закрыть, с открытых балконов и лоджий убрать все предметы, которые могут выпасть;
  • на улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
  • в случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • нужно избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополя, не парковать вблизи них свои транспортные средства;
  • избегать пребывания возле старых трухлявых деревьев, не парковать возле них автомобили.
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