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Українців попередили про серйозну небезпеку: що відбувається

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Погода в Україні становить небезпеку для жителів країни

Погода в Україні стає по-справжньому небезпечною - синоптики оголосили на 12 лютого штормове попередження, позначивши рівень небезпеки жовтим кольором, що говорить про підвищений рівень загрози. Як не постраждати через непогоду - в матеріалі Styler.

Так, в Українському гідрометцентрі попередили, сьогоднішні погодні умови будуть становити підвищену небезпеку для жителів всіх областей України. Сильний поривчастий вітер західного напрямку протягом середи, 12 лютого, буде задувати по всій Україні.

В Україні оголосили штормове попередження (скрін: meteo.gov.ua)

При цьому вся Лівобережна Україна, а також деякі західні області будуть під дією атмосферного фронту - до сильного вітру приєднається дощ з мокрим снігом.

В Україні оголосили штормове попередження (скрін: meteo.gov.ua)

При сильних шквальних поривах вітру рятувальники ДСНС радять:

  • всі вікна будинків щільно зачинити, з відкритих балконів і лоджій прибрати всі предмети, які можуть випасти;
  • на вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
  • у разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • потрібно уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополі, не паркувати поблизу них свої транспортні засоби;
  • уникати перебування біля старих трухлявих дерев, не паркувати біля них автомобілі.
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