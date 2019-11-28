Украинцев предупредили о подделке популярных продуктов: треть фальсификатов

В Украине более трети популярных продуктов являются фальсификатами. Это касается растительно-сливочных смесей и спредов, что присутствуют на полках супермаркетов. Чаще всего производитель указывает неверное процентное сочетание молочных и растительных жиров.

Об этом рассказала Ольга Котехова, заместитель председателя "Общественного контроля защиты прав потребителей", пишет УНИАН.

Лабораторные исследования показали, что с прошлого года почти ничего не изменилось. Если в 2018 году было 32% подделок, то в 2019-м уже 33%.

Гослаборатория "Укрметртестстандарт" провела анализ 15 образцов, взятых в различных розничных сетях. Исследование проводили по параметрам соответствия ДСТУ и маркировки на упаковке. Кроме того, проверялось содержание трансизомеров жирных кислот, которые увеличивают риск развития атеросклероза, сердечных болезней, диабета, а также ожирения.

В Украине подделывают спреды (фото: zt-dpss.gov.ua)

Самым главным нарушением является то, что покупателей обманывают относительно содержания молочного жира. Анализ некоторых образцов показал 1,7% вместо 25%, что были указаны на упаковке.

Тем не менее, есть и позитивная тенденция: только в одном образце было превышение трансжиров (по ДСТУ - не более 8%). В прошлом году - нарушал каждый четвертый производитель.

Ольга Котехова была удивлена, что на украинском рынке в этом году присутствует всего 15 образцов, так как в прошлом году их было 34.

"Это потому что на наших рынках и супермаркетах есть дешевая продукция, на которой написано "масло" - хотя мы понимаем, что это не масло", - отметила Котехова.

Эксперт отметила, что особое внимание стоит обращать на собственные торговые марки торговых сетей, которые обычно дешевле.