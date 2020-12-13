Украинцев предупредили об опасных елках: как они могут навредить здоровью

На новогодние праздники в домах украинцев могут оказаться елки неустановленного происхождения, и даже те, которые выросли в Чернобыльской зоне.

Об этом рассказала начальница отдела контроля в сфере торговли ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Ирина Мазепа в эфире телеканала "Украина 24".

Она рассказала, чтобы купить проверенную елку с чипом нужно обращаться в Госагентство лесного хозяйства. При этом на всех хвойных деревьях должны быть штрих-коды. Также есть сайты, где все можно проверить.

На замечание журналиста о том, что продавец елки может просто держать штрих-код в руке и прикрепить его на месте, Мазепа отметила, что нет никакой гарантии, где было выращено дерево. Но ведомство контролирует все эти случаи на незаконную вырубку елок.

Напомним, эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская рассказала об опасных елочных игрушках, которые продаются в Украине. Она также дала полезные советы о том, как обезопасить своих родных и к каким последствиям приводят некачественные изделия для празднования Нового года и Рождества.

Мы также писали о том, что с 17 декабря в Киеве начинает работу 178 официальных пунктов продажи елок. Появился перечень официальных рынков в столице. Стоит отметить, что они будут работать почти до самого Нового года, до 30 декабря.