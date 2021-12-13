Украинцев предупредили об опасном мясе, в котором нашли сальмонеллу

Курятину польской компании WCF Corp Sp. z o.o. завезли в Киев ("Мясной торговый дом") и Запорожье ("Ред Митт"). Ведомство требует убрать опасное мясо из оборота.

Чем опасна сальмонелла

Сальмонеллез - это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Оно может протекать как бессимптомно, так и с поражением кишечника. У человека может болеть живот, подняться температура до 38-39 градусов. Также среди симптомов: тошнота, рвота, общая слабость, многократный водянистый стул.

При тяжелом течении болезни может быть обезвоживание и интоксикация организма, нарушение тонуса сосудов. Также может развиться почечная недостаточность.

Сальмонеллез особенно опасен для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Инкубационный период (от употребления зараженной еды до возникновения симптомов) в среднем составляет 12-48 часов.