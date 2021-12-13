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Українців попередили про небезпечне м'ясо, в якому знайшли сальмонелу

Автор: Роман Мирончук

У курячому м'ясі, яке привезли з Польщі виявили сальмонелу. Таке м'ясо може завдати шкоди здоров'ю людини. Небезпечну курятину завезли до Києва та Запоріжжя.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Курятину польської компанії WCF Corp Sp. z o. o.завезли до Києва ("М'ясний Торговий Дім") і Запоріжжя ("Ред Мітт"). Відомство вимагає прибрати небезпечне м'ясо з обороту.

Чим небезпечна сальмонела

Сальмонельоз - це інфекційне захворювання, що викликається бактеріями роду Salmonella. Воно може протікати як безсимптомно, так і з ураженням кишечника. У людини може боліти живіт, піднятися температура до 38-39 градусів. Також серед симптомів: нудота, блювота, загальна слабкість, багаторазовий водянистий стілець.

При тяжкому перебігу хвороби може бути зневоднення і інтоксикація організму, порушення тонусу судин. Також може розвинутися ниркова недостатність.

Сальмонельоз особливо небезпечний для дітей, літніх людей і людей з хронічними захворюваннями. Інкубаційний період (від вживання зараженої їжі до виникнення симптомів) в середньому становить 12-48 годин.

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Київ