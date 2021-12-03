Украинцев предупредили о новой схеме мошенников: как разводят людей

О мошеннической схеме рассказала жительница Харькова, которая столкнулась с подобным сбором, не поленилась проверить "байку" и убедилась в ее не правдивости.

По словам женщины, на днях в подъезде ее дома стала ходить неизвестная, которая звонила в квартиры и объясняла, что собирает деньги якобы на лечение 13-летнего мальчика.

"Она обзванивала все квартиры и очень быстро рассказывала историю. Якобы буквально вчера двое товарищей сбросили ребенка с крыши соседней пятиэтажки ради забавы, и теперь ему необходимо лечение, поскольку никого кроме бабушки у парня нет", - говорит харьковчанка.

Когда соседи стали сбрасываться и передавать женщине деньги, та брала сумму и "что-то записывала в листочек".

После этого девушка решила проверить информацию, которую озвучивала неизвестная. И выяснилось, что по названому ей адресу проживает совершенно здоровый ребенок.

Также оказалось, что ни в "скорой", ни в полиции подобных инцидентов не фиксировали.

Отметим, что аферисты активно пользуются тем, что чаще всего сердце неравнодушных быстрее откликается, если "фигурантом" становится ребенок. Но на самом деле разнообразие баек и легенд, которые используют мошенники с целью надавить на жалость людей - велико. Поэтому будьте бдительны и, по возможности, проверяйте информацию.