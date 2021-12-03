Украинцев предупредили о новой схеме мошенников: как разводят людей

Украинцев предупредили об очередном приеме мошенников по "разводу" людей на деньги - злоумышленники "нажимают" на такие чувства, как сострадание и желание оказать помощь, тем более детям. Так, аферисты взяли в свой арсенал новую байку о ребенке в беде, и ходят по квартирам, собирая помощь "на лечение".
Об этом передает издание Newsroom.
О мошеннической схеме рассказала жительница Харькова, которая столкнулась с подобным сбором, не поленилась проверить "байку" и убедилась в ее не правдивости.
По словам женщины, на днях в подъезде ее дома стала ходить неизвестная, которая звонила в квартиры и объясняла, что собирает деньги якобы на лечение 13-летнего мальчика.
"Она обзванивала все квартиры и очень быстро рассказывала историю. Якобы буквально вчера двое товарищей сбросили ребенка с крыши соседней пятиэтажки ради забавы, и теперь ему необходимо лечение, поскольку никого кроме бабушки у парня нет", - говорит харьковчанка.
Когда соседи стали сбрасываться и передавать женщине деньги, та брала сумму и "что-то записывала в листочек".
После этого девушка решила проверить информацию, которую озвучивала неизвестная. И выяснилось, что по названому ей адресу проживает совершенно здоровый ребенок.
Также оказалось, что ни в "скорой", ни в полиции подобных инцидентов не фиксировали.
Отметим, что аферисты активно пользуются тем, что чаще всего сердце неравнодушных быстрее откликается, если "фигурантом" становится ребенок. Но на самом деле разнообразие баек и легенд, которые используют мошенники с целью надавить на жалость людей - велико. Поэтому будьте бдительны и, по возможности, проверяйте информацию.
Ранее сообщалось, что под Черкассами мошенник придумал схему, которая ему позволяла почти год заправляться за чужие бонусы на одной из АЗС.
Также мы писали, что в Украине мошенники под видом волонтеров воруют у пенсионеров деньги.