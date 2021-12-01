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Год заправлялся бесплатно: украинец провернул хитрую схему

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Черкассы, Среда 01 декабря 2021 21:03
Год заправлялся бесплатно: украинец провернул хитрую схему Фото: под Черкассами мужчина придумал мошенническую схему и год заправлялся бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Черкасской области мужчина осужден за мошенничество. Он придумал схему, которая ему позволяла почти год заправляться за чужие бонусы на одной из автозаправочных станций.

Об этом говорится в приговоре Драбовского районного суда Черкасской области.

Мошенник также предлагал другим водителям покупать у него горючее со скидками.

По данным следствия, мужчина обворовывал карты пользователей одной из заправок, присваивая себе их бонусные баллы.

Свою вину мужчина не признал. Выяснилось, что ранее он работал на этой автозаправочной станции и имел доступ к программе лояльности.

На автозаправке заподозрили неладное, когда их клиенты начали массово жаловаться, что с их карт лояльности пропали все бонусы.

Также выяснилось, что возле одной из заправок находился автомобиль, водитель которого предлагал клиентам купить топливо по сниженной цене.

За все время такой мошеннической схемы мужчина заправился чужими бонусами на 191 261 грн.

Мужчину признали виновным в мошенничестве и приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Напомним, в Киеве в одном из магазинов известной сети техники девушке продали гайки вместо нового iPhone.

Мы также писали о том, что в Украине процветают мошеннические схемы с использованием фальшивых кастингов.

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Черкасская область мошенничество
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