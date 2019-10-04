В Украине активизировались мошенники: самые популярные аферы с обменом валют

Курс валют в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Скачки курса валют в Украине приводят к активизации мошенников

Курс валют в Украине недавно резко изменился - после рекордного падения доллар совершил резкий скачок в обратном напрвлении, но вскоре национальная валюта внось стала укрепляться. Такие колебания создают ажиотаж среди населения, чем часто пользуются мошенники.

О самых популярных способах подзаработать на украинцах, стремящихся не потерять, а иногда и заработать на скачках курса, пишет Сегодня.

Топ-3 самых популярных аферы с обменом валют

Сувенирные купюры

При обмене долларов или евро в пачку гривен вам подтасовывают сувенирные купюры. При этом на "липовые" деньги чаще всего можно попасть в незаконных обменниках. Такие чаще всего устанавливают в местах с большим потоком людей - на вокзалах или базарах.

Эксперты советуют пересмотреть каждую купюру не отходя от окна, даже если за вами выстроилась очередь.

Курс доллара в Украине (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Псевдообменники

Мошенники арендуют помещение на несколько дней, а попав на "жирного" клиента, сотрудники испаряются через черный ход. При этом курс они ставят очень выгодный.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на наличие "уголка покупателя" в помещении обменника.

"Должен быть уголок покупателя где вся первичная документация с печатью организации, которая занимается валютообменом, заверенная копия и лицензия курсов НБУ", - предостерегает эксперт по безопасности Сергей Кириленко.

Разбойные нападения

Как правило, такой опасности подвергаются люди, идущие менять крупную сумму. При этом такое преступление планируется заранее. А грабителей о состоятельных клиентах предупреждает кассир обменки, в которую человек регулярно ходит.

Эксперты советуют при крупных сделках идти в банки, где для таких операций есть отдельные кассы и охрана. Кроме того, по такому случаю можно нанять личную охрану.