Украинцев предупредили о непростой погоде: синоптики рассказали, когда ощутимо посвежеет

Погода в Украине в четверг, 29 июля, принесет осадки в виде грозовых дождей на большей части территории страны, при этом местами ожидаются шквалы и град.

Кроме того, ввиду опасных метеорологических явлений объявлено штормовое предупреждение - I уровень опасности ("желтый").

Сообщается, что будет лить во всех регионах, кроме южных областей.

В западных и центральных областях в отдельных районах высока вероятность града и сильных порывов ветра до 20 метро в секунду.

Температура воздуха в дневное время будет довольно высокая: в большинстве регионов столбики термометров будут варьироваться в пределах +27... +32 градусов, а в южных областях прогнозируется около +31... +36 градусов, в то время как в Карпатах будет +21... +26 градусов.

Карта погоды в Украине 29 июля (фото: facebook.com/UkrHMC)

А вот в пятницу, 30 июля, осадки пройдут только в южных и восточных регионах - а на остальной части территории страны будет сухо. Но продлится такая ситуация недолго. Так, в выходные дни, 31 июля и 1 августа, грозовые дожди вернутся снова в западные области.

Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, жаркая погода в Украине продлится до конца недели, и даже захватит начало следующей.

При этом ощутимое снижение температуры воздуха ожидается только со вторника, 3 августа.