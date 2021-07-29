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Украинцев предупредили о непростой погоде: синоптики рассказали, когда ощутимо посвежеет

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Четверг 29 июля 2021 06:53
Украинцев предупредили о непростой погоде: синоптики рассказали, когда ощутимо посвежеет Коллаж РБК-Украина: погода в Украине скоро поменяется
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в четверг, 29 июля, принесет осадки в виде грозовых дождей на большей части территории страны, при этом местами ожидаются шквалы и град.

Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Кроме того, ввиду опасных метеорологических явлений объявлено штормовое предупреждение - I уровень опасности ("желтый").

Сообщается, что будет лить во всех регионах, кроме южных областей.

В западных и центральных областях в отдельных районах высока вероятность града и сильных порывов ветра до 20 метро в секунду.

Температура воздуха в дневное время будет довольно высокая: в большинстве регионов столбики термометров будут варьироваться в пределах +27... +32 градусов, а в южных областях прогнозируется около +31... +36 градусов, в то время как в Карпатах будет +21... +26 градусов.

Украинцев предупредили о непростой погоде: синоптики рассказали, когда ощутимо посвежеет

Карта погоды в Украине 29 июля (фото: facebook.com/UkrHMC)

А вот в пятницу, 30 июля, осадки пройдут только в южных и восточных регионах - а на остальной части территории страны будет сухо. Но продлится такая ситуация недолго. Так, в выходные дни, 31 июля и 1 августа, грозовые дожди вернутся снова в западные области.

Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, жаркая погода в Украине продлится до конца недели, и даже захватит начало следующей.

При этом ощутимое снижение температуры воздуха ожидается только со вторника, 3 августа.

Напомним, недавно народный синоптик в своем прогнозе рассказал, что в августе украинцев ждет аномальная жара до +40 градусов.

Также мы писали о том, что 28 июля под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени, а под Ровно ледяные "камни" с неба натворили немало беды.

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