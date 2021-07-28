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Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени: "на очереди американские смерчи?"

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Тернопольская область, Среда 28 июля 2021 16:09
Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени: "на очереди американские смерчи?" Коллаж РБК-Украина: под Тернополем выпал крупный град
Автор: Владимир Костырин

Непогода разгулялась 28 июля в западных регионах, и после погодного ненастья в Ровенской области, стихия проявила себя и под Тернополем, где выпал огромный град, а также заливали сильные дожди со шквалами. Местные жители сняли происходящее на фото и видео, после чего кадры попали в сеть.

Как выглядел такой крупный град в форме пельменей и величиной как перепелиное яйцо - смотрите в материале ниже.

Сильно засыпало город Лановцы и территориальную громаду. Пользователи сети рассказали, что ледяные градины повредили немало растений в огородах и садах, цветы в клумбах.

Видео: град засыпал Лановцы под Тернополем 28 июля

"Лановецкий район бьет гигантский град с дождем. Надеюсь автомобили уцелеют! Дальше на очереди американские смерчи???" - подписал кадры автор ролика депутат Лановецкой городского совета Давид Андрощук.

Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени: &quot;на очереди американские смерчи?&quot;Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени: &quot;на очереди американские смерчи?&quot;Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени: &quot;на очереди американские смерчи?&quot;

Крупный град накрыл Лановцы под Тернополем (фото: Давид Андрощук / facebook.com/groups / Ланівці - ОТГ - Тернопілля)

Кроме того, снимки с "ледяными пельменями", падавшими с неба в Лановцах, Оришковцах и Волице, показали и другие пользователи сети - местные жители.

Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени: &quot;на очереди американские смерчи?&quot;Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени: &quot;на очереди американские смерчи?&quot;Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени: &quot;на очереди американские смерчи?&quot;Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени: &quot;на очереди американские смерчи?&quot;

Крупный град засыпал несколько населенных пунктов под Тернополем (фото: facebook.com / Оксана Жмака / Валентина Мельник / Лариса Гортюк /Давид Андрощук)

Отметим, что сегодня в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях фиксируются грозы, в отдельных районах град и шквалы до 20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним также, что в ГСЧС ранее выступили с предупреждением, что погода в Украине завтра, 29 июля, ухудшится, и объявили штормовое предупреждение.

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