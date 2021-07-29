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Українців попередили про непросту погоду: синоптики розповіли, коли відчутно посвіжішає

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Четвер 29 липня 2021 06:53
Українців попередили про непросту погоду: синоптики розповіли, коли відчутно посвіжішає Колаж РБК-Україна: погода в Україні скоро зміниться
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в четвер, 29 липня, принесе опади у вигляді грозових дощів на більшій частині території країни, при цьому місцями очікуються шквали та град.

Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

Крім того, зважаючи на небезпечні метеорологічні явища, оголошено штормове попередження - I рівень небезпеки ("жовтий").

Повідомляється, що литиме у всіх регіонах, крім південних областей.

У західних і центральних областях в окремих районах висока ймовірність граду і сильних поривів вітру до 20 метрів на секунду.

Температура повітря в денний час буде досить висока: в більшості регіонів стовпчики термометрів варіюватимуться в межах +27... +32 градусів, а в південних областях прогнозується близько +31... +36 градусів, в той час, як в Карпатах буде +21... +26 градусів.

Українців попередили про непросту погоду: синоптики розповіли, коли відчутно посвіжішає

Карта погоди в Україні 29 липня (фото: facebook.com/UkrHMC)

А ось у п'ятницю, 30 липня, опади пройдуть тільки в південних і східних регіонах - а на решті частини території країни буде сухо. Та триватиме така ситуація недовго. Так, у вихідні дні, 31 липня та 1 серпня, грозові дощі повернуться знову в західні області.

Згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко, спекотна погода в Україні триватиме до кінця тижня, і навіть захопить початок наступного.

При цьому відчутне зниження температури повітря очікується тільки з вівторка, 3 серпня.

Нагадаємо, нещодавно народний синоптик у своєму прогнозі розповів, що у серпні українців чекає аномальна спека до +40 градусів.

Також ми писали про те, що 28 липня під Тернополем випав гігантський град розміром з пельмені, а під Рівним крижані "камені" з неба накоїли чимало біди.

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