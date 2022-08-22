Украинцев предупредили о квартирных мошенниках: как работает схема обмана с арендой (фото)

В городе Бровары Киевской области разоблачили и задержали мошенника, который брал задаток за аренду квартир и исчезал.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Мошенник размещал объявления на одной из популярных торговых платформ, брал задаток за аренду и переставал выходить на связь.
Правоохранители выяснили, что злоумышленником оказался 34-летний местный житель, который ранее был судим за имущественные преступления.
Мужчину поместили в изолятор временного содержания. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.
"Обидно, что сейчас во время военного положения находятся те, кто продолжает наживаться на потребностях граждан", - отметил Небитов.
Также украинцев призывают, если они жертвой мошеннических действий, обращаться в полицию на спецлинию "102".
Важно запомнить, что никогда нельзя перечислять деньги на банковские карты и на мобильные номера до пересмотра жилья и знакомства с его арендодателем или до подписания договора аренды.
К тому же, если цена квартиры или дома значительно меньше, чем цены других аналогичных предложений в этом районе, вероятно, объявление размещено мошенником или информационным агентством и этого объекта не существует.
Кроме того, нужно проверить оригинальность фото с помощью поиска в Google или других поисковых системах - нужно нажать правой кнопкой мыши и выбрать "Найти картинку".
При просмотре объявления следует обратить внимание на дату его создания и на дату регистрации аккаунта. Мошенники постоянно создают новые объявления с новыми телефонами, ведь их блокируются.
Ранее мы сообщали, что мошенники "разводят" украинцев на десятки тысяч прямо у банкоматов.
Также украинцев предупредили о новой схеме мошенников, которые "раздают" выплаты от международных организаций.