Мошенники "разводят" украинцев на десятки тысяч прямо у банкоматов: как работает схема

Если у вас есть банковская карта, вы время от времени пользуетесь банкоматом, вы тоже рискуете стать жертвой мошенников. Они ни перед чем не остановятся, чтобы быстро разжиться на доверчивых и испуганных людях.

Про аферу с банкоматом рассказала телеведущая "Аферисты в сетях" на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

Не верьте объявлениям с дешевыми брендами

Если вы нашли на сайт, на котором вещи известных брендов или их очень качественные копии, продают за бесценок, не спешите радоваться. Это может быть часть жесткой и хитрой аферы.

Именно с автором такого объявления решила встретиться ведущая. По легенде, тетя щедрой продавщицы живет за границей и регулярно привозит оттуда много одежды бесплатно - вот девушка и зарабатывает, не беря с людей втридорога.

Передумала и попросила наличные

В переписке продавец просила Елену-Кристину скинуть деньги на карту после осмотра вещей, но при встрече внезапно передумала и попросила отдать наличными.

Поэтому ведущая Нового канала пошла искать ближайший банкомат. Из него торчала чья-то банковская карточка, которую Лебедь вынула и положила рядом.

Вдруг к ней подошел какой-то мужчина с обвинениями, что она сняла с его счета 10 тысяч гривен.

Горе-продавщица оказалась его сообщницей, которая не только спровоцировала Елену-Кристину на поиски банкомата, а еще и подтвердила, что та якобы снимала чужие деньги.

Начались угрозы

Поскольку ваша карта осталась в банкомате, уйти так просто вы не можете. При этом мужчина начал "прессовать".

"Не ведитесь ни на какие наезды. И если попали в подобную ситуацию, сразу вызывайте полицию! После этого аферистов и следа не останется", - предупредила Елена Кристина-Лебедь.