Українців попередили про квартирних шахраїв: як працює схема обману з орендою (фото)

Як працює схема

Шахрай розміщував оголошення на одній із популярних торговельних платформ, брав завдаток за оренду і переставав виходити на зв’язок.

Правоохоронці з'ясували, що зловмисником виявився 34-річний місцевий мешканець, який раніше був судимий за майнові злочини.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

"Прикро, що нині під час воєнного стану знаходяться ті, хто продовжує наживатись на потребах громадян" - зазначив Небитов.

Також українців закликають, якщо вони жертвою шахрайських дій, звертатися до поліції на спецлінію "102".

У Київській області шахрай обманював людей під час оренди житла (t.me/andrii_nebytov)

Що потрібно знати

Важливо запам'ятати, що ніколи не можна перераховувати гроші на банківські картки і на мобільні номери до перегляду житла і знайомства з його орендодавцем або до підписання договору оренди.

До того ж якщо ціна квартири або будинку значно менша, ніж ціни інших аналогічних пропозицій у цьому районі, ймовірно, оголошення розміщене шахраєм або інформаційним агентством і цього об'єкта не існує.

Окрім того, потрібно перевірити оригінальність фото за допомогою пошуку в Google або в інших пошукових системах - треба натиснути правою кнопкою миші та обрати "Знайти картинку".

При перегляді оголошення варто звернути увагу на дату його створення та на дату реєстрації облікового запису. Шахраї постійно створюють нові оголошення із новими телефонами, адже їхні блокуються.