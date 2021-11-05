Украинцев предупредили о фальсифицированном масле и сыре: назван производитель

Молочная продукция является наиболее подделываемым в Украине продуктом питания, особенно это касается сливочного масла. Такой фальсификат недавно выявили и изъяли в двух школах Кировоградской области.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области.
"В ходе лабораторной экспертизы установлено несоответствие требованиям нормативной документации (ISO 17678:2010) по триглицеридному составу молочного жира, что свидетельствует о наличии у продукции растительных жиров вместо жиров животного происхождения", - говорится в сообщении.
Речь идет о сладкосливочном масле "Селянське" 73% жира производства ООО "Оди", Хмельницкой области и сыре кисломолочном фасованном 9% жира производства ООО "Валкивский молочный завод", Харьковской области.
Фото фальсифицированных продуктов (kr.consumer.gov.ua)
"Контроль качества и безопасности пищевой продукции, используемый для организации питания детей в учебных заведениях, продолжается", - добавили в ведомстве.
Напомним, эксперты рассказали, как отличить качественную сгущенку от фальсификата. Названы самые надежные способы.
Стоит отметить, что процесс приготовления правильного продукта довольно трудоемкий и дорогой, что крайне невыгодно недобросовестным производителям.
Мы также писали о том, что в Украине выявили "горы" фальшивого масла. Эксперты дали совет, как выявить подделку.