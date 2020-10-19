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Украинцев предостерегли от самого распространенного вида мошенничества: как не лишится денег

Понедельник 19 октября 2020 17:51
Украинцев предостерегли от самого распространенного вида мошенничества: как не лишится денег
Мошенничество (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Нацбанк призывает не переводить деньги посторонним лицам

По словам Национального банка, телефонное мошенничество - это самый распространенный вид платежного мошенничества. Злоумышленники различными способами добиваются, чтобы потенциальная "жертва" перечислила им деньги или передала данные своей платежной карты.

Мошенники могут придумывать десятки сценариев, как выманить деньги. Один из них - это "мифический" выигрыш автомобиля. Об этом сообщает НБУ на своей странице в Facebook.

Человеку приходит SMS-сообщение, в котором говорится, что он стал счастливым обладателем нового авто. При этом более подробную информацию предлагают узнать на сайте или по телефону.

Когда потенциальная "жертва" перезванивает по номеру, ей говорят, чтобы получить свой приз, нужно оплатить налог в размере 1% от стоимости выигрыша. При этом злоумышленники даже могут создать фейковый сайт, на котором якобы есть вся подробная информация.

НБУ советует не доверять таким сообщениям, и не верить в подобного рода "чудеса". Никому не переводите деньги и не сообщайте никаких персональных данных или реквизитов банковских карт.

Регулятор также напомнил, что налоги не перечисляет получатель выигрыша. Оплату налогообложения выигрыша осуществляет оператор акции.

Напомним, украинцев предупредили об опасных акциях.

Ранее аферистки "сняли порчу" с украинки почти за миллион гривен.

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