Українців застерегли від самого поширеного виду шахрайства: як не позбудеться грошей

Шахрайство (колаж: РБК-Україна)

Нацбанк закликає не переводити гроші стороннім особам

За словами Національного банку, телефонне шахрайство - це найпоширеніший вид платіжного шахрайства. Зловмисники різними способами домагаються, щоб потенційна "жертва" перерахувала їм гроші або передала дані своєї платіжної карти.

Шахраї можуть придумувати десятки сценаріїв, як виманити гроші. Один з них - це "міфічний" виграш автомобіля. Про це повідомляє НБУ на своїй сторінці в Facebook.

Людині приходить SMS-повідомлення, в якому говориться, що вона стала щасливим власником нового авто. При цьому більш детальну інформацію пропонують дізнатись на сайті або за телефоном.

Коли потенційна "жертва" передзвонює за номером, їй кажуть, щоб отримати свій приз, потрібно сплатити податок у розмірі 1% від вартості виграшу. При цьому зловмисники навіть можуть створити фейковий сайт, на якому нібито є вся детальна інформація.

НБУ радить не довіряти таким повідомленням, і не вірити в подібного роду "чудеса". Нікому не переказуйте гроші і не повідомляйте ніяких персональних даних або реквізитів банківських карт.

Регулятор також нагадав, що податки не перераховує одержувач виграшу. Оплату оподаткування виграшу здійснює оператор акції.

Нагадаємо, українців попередили про небезпечні акції.

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