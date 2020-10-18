Украинцев предупредили об опасных акциях: как работают

Разоблачена новая схема обмана в Украине (коллаж: РБК-Украина)

"Продавцы" используют данные украинцев для опасных акций

Украинцам предлагают участвовать в опасных акциях. Схема состоит в том, что "представители магазина" предлагают крупный выигрыш, но забрать его можно только после покупки товара. Они отправляют смс-уведомления о том, что владелец номера стал победителем акции и в последствии пытаются заставить его сделать покупку. При этом "продавцы" владеют не только номером, но и ФИО потенциальной жертвы. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

В СМС сообщают: карта активирована, на ней 370 тыс. грн, экстренно позвоните. По указанному номеру ответила девушка, которая представилась "Алла". На фоне звучит детский плач. Девушка сразу же просит назвать код из СМС и сообщает: "Вам присвоен статус победителя! Как вам удобнее получить приз, курьером или на карту?".

Украинцам предлагают участвовать в опасной акции (скриншот смс)

Впоследствии оказывается, что документы с возможностью получить приз будут предоставлены после покупки. Так, жертвам, к примеру, предлагают приобрести портативную музыкальную колонку jbl mini 3. Ее стоимость в "компании" составляет 799 гривен. Мошенники уверяют, что получить приз можно будет сразу после покупки. Однако на вопрос, что такое призовые документы и гарантировано ли получение приза, девушка повторила заученную и уже несколько раз озвученную фразу "вам присвоен статус победителя, в призовых документах, которые придут после оплаты, будет указана вся информация".

Стоит отметить, что в магазинах стоимость такой колонки составляет в среднем 218 гривен. В надежде получить "приз" можно переплатить 581 грн.

Стоимость аналогичного товара в другом магазине

У "Родинного клуба" есть свой сайт. Оказывается, чтобы принять участие в акции, не нужно ждать "особого СМС", можно заполнить заявку онлайн. В одном из разделов сайта спрятаны условия акции: отсканированные страницы документа. Согласно ему, "статус победителя" означает, что вы получили информационные материалы. То есть победитель каждый, кому расскажут об акции.

Согласно условиям конкурса, среди всех, кто купил товары в "Родинном клубе", выбирают "главного" победителя. Это происходит "на усмотрение Организатора". Более того, согласно условиям, приз при определенных обстоятельствах вообще могут никому не дать, и никто не понесет за это никакой ответственности.

Условия конкурса

Напомним, что ранее мошенник украл деньги на лечение больной девочки. Действия циничного злоумышленника привели к трагедии - из-за нехватки средств на необходимую медицинскую помощь ребенок умер.

Также сообщалось, что была раскрыта совершенно новая схема мошенничества в Украине, и аферисты начали обманывать граждан с помощью QR-кодов.