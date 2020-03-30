Украинцев отправляют на принудительную обсервацию: разгорается скандал

Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Из-за карантина в Украине всех прилетевших из стран с коронавирусом отправляют на обсервацию на 14 дней

Карантин в Украине усилили 29 марта. Теперь всех украинцев, прилетевших в страну из стран с подтвержденными в ВОЗ случаями внутреннего распространения коронавируса, отправляют на принудительную обсервацию на 14 дней. На утро 30 марта пассажиры нескольких рейсов устроили бунт из-за условий, которые им поставили. Они также показали документ, который их обязывают подписывать, где, в частности, им запрещено общаться со СМИ.

Напомним, что вчера пассажиры из Вьетнама выбивали в аэропорту двери, противясь обсервации. Позже из Бали (Индонезия) через Доху (Катар) прибыло еще два рейса с украинцами на борту.

Пассажирам предложили несколько вариантов размещения. Первый - бесплатный - отель "Козацкий". Но после размещения там многие стали писать заявления, прося разрешить им самоизоляцию. Согласно новому постановлению Кабмина, она теперь запрещена прилетевшим в Украину.

Пассажиры рейсов жалуются на сильный холод в номерах и ржавую воду в кранах.

Условия обсервации в "Козацком" (фото: facebook.com)

Кроме того, они говорят, что билеты покупали за свои деньги. А о принудительной обсервации при вылете из Бали их не предупредили.

В качестве альтернативы украинцам предлагают платную обсервацию в отеле "Пуща Конгресс", где номер стоит 338 евро за 14 дней без питания.

Украинцам предлагают платные номера для обсервации (фото: facebook.com/MasiNayyem)

Опубліковано Masi Nayyem Неділя, 29 березня 2020 р.

Ситуация с пассажирами из Бали (видео: facebook.com/MasiNayyem)

Вот такой документ с отказом от общения с журналистами дают подписывать украинцам, прибывшим из-за границы.

Во время обсервации запрещают общаться со СМИ (видео: facebook.com/MasiNayyem)

Ранее мы писали, что врачи обратились к украинцам с важной просьбой из-за стремительного распространения коронавируса в стране.