Українців відправляють на примусову обсервацію: розгорається скандал

Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Через карантин в Україні всіх, хто прилетів з країн з коронавірусом, відправляють на обсервацію на 14 днів

Карантин в Україні посилили 29 березня. Тепер всіх українців, які прилетіли в країну з країн з підтвердженими у ВООЗ випадками внутрішнього розповсюдження коронавіруса, відправляють на примусову обсервацію на 14 днів. На ранок 30 березня пасажири декількох рейсів влаштували бунт через умови, що їм поставили. Вони також показали документ, який їх змушують підписувати, де, зокрема, їм заборонено спілкуватися зі ЗМІ.

Нагадаємо, що вчора пасажири з В'єтнаму вибивали в аеропорту двері, опираючись обсервації. Пізніше з Балі (Індонезія) через Доху (Катар) прибуло ще два рейси з українцями на борту.

Пасажирам запропонували кілька варіантів розміщення. Перший - безкоштовний - готель "Козацький". Але після розміщення там багато хто став писати заяву, просячи дозволити їм самоізоляцію. Згідно з новою постановою Кабміну, вона тепер заборонена тим, хто прилетів в Україну.

Пасажири рейсів скаржаться на сильний холод в номерах і іржаву воду в кранах.

Умови обсервації у "Козацькому" (фото: facebook.com)

Крім того, вони кажуть, що квитки купували за свої гроші. А про примусову обсервацію під час вильоту з Балі їх не попередили.

Як альтернативу українцям пропонують платну обсервацію в готелі "Пуща Конгрес", де номер коштує 338 євро за 14 днів без харчування.

Українцям пропонують платні номери для обсервації (фото: facebook.com/MasiNayyem)

Опубліковано Masi Nayyem Неділя, 29 березня 2020 р.

Ситуація с пасажирами з Балі (відео: facebook.com/MasiNayyem)

Ось такий документ з відмовою від спілкування з журналістами дають підписувати українцям, які прибули з-за кордону.

Під час обсервації забороняють спілкуватися зі ЗМІ (відео: facebook.com/MasiNayyem)

Раніше ми писали, що лікарі звернулися до українців з важливим проханням через стрімке поширення коронавіруса в країні.