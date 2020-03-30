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Украина усиливает карантин: что важно знать

STYLERКоронавирус    30.03.2020 - 10:27
Украина усиливает карантин: что важно знать
Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине из-за коронавируса будет еще жестче

Карантин в Украине из-за распространения коронавируса усиливается. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Что изменится для украинцев - читайте в материале Styler.

Так, 29 марта, на внеочередном заседании правительства было принято постановление, которое предусматривает такие меры:

  • украинцы, которые контактировали с заболевшими коронавирусом обязаны соблюдать самоизоляцию,
  • украинцы, которым диагностировали COVID-19, но они не нуждаются в госпитализации, обязаны находиться на самоизоляции,
  • лица, что пребывали в странах, внутри которой ВОЗ подтвердила передачу коронавируса, подлежат обсервации (изоляции) в течение 14 дней.

Областным и Киевской городской государственной администрациям поручили обеспечить обустройство спецучреждений для организации обсервации (расположение, транспортировка, медицинское наблюдение).

До 5 апреля Министерство цифровой трансформации обязали разработать и внедрить Электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 30 марта коронавирус официально выявили у 480 украинцев, 11 из них умерло, 6 - выздоровело.

Ранее мы писали, что врачи обратились к украинцам с важной просьбой из-за коронавируса.

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