Выламывают двери: эвакуированные из Вьетнама украинцы сопротивляются обсервации

Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине не хотят соблюдать украинцы, которых эвакуировали из Вьетнама

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Правительство также приняло жесткие меры и закрыло границы страны. Сегодня, 29 марта, в аэропорт "Борисполь" доставили эвакуированных украинцев из Вьетнама. Люди подписали соглашение о самоизоляции, но ехать на обсервацию в отели отказались.

Кроме того, они начали врываться из здания аэропорта, и выламывали двери. На место происшествия пришлось вызвать полицию и Нацгвардию, но они не сильно помогли.

Люди агрессивно пытались выломать дверь и убежать через полосу контроля. При этом их пытались останавить люди в защитных костюмах и масках, однако все попытки остановить толку выявились безрезультатными. Также прибывшие данным рейсом люди кричали, что это незаконно, и никто не имеет права их задерживать.

Эвакуированные из Вьетнама штурмуют аэропорт "Борисполь"

Стоит отметить, что Министерство иностранных дел Украины, и президент Владимир Зеленский не раз говорили о том, что эвакуированные должны находиться в изоляции 14 дней. Министр МВД Арсен Аваков также говорил о том, что у полиции есть все полномочия, чтобы следить за соблюдением этих правил.

Напомним, что украинка, которая вернулась из Италии заразила коронавирусом несколько сел. Когда она вернулась домой, то не была на самоизоляции, а активно посещала разные места в селе заразила даже главу села.