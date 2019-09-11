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Цена импортного газа за месяц упала еще на 5%

Новости » Экономика    11.09.2019 - 17:53
Цена импортного газа за месяц упала еще на 5%
Иллюстративное фото (УНИАН)

За месяц газ подешевел на 10 долларов за 1 тыс. кубометров

Государственная фискальная службой Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 августа. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно обнародованным данным, средняя цена импортного газа составляет 178,3248 долларов или 4493,6363 грн за 1 тысячу кубометров.

Таким образом, в августе средняя цена снизилась на 5,5% в сравнении с июлем, когда она составляла 188,5148 долларов 4811,7779 грн.

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 года цены на газ на европейском рынке достигли 10-летнего минимума на фоне избытка запасов. По данным Bloomberg, остановить падение цен на газ в Европе может сокращение поставок из России и Норвегии. Однако, по словам заместителя директора корпорации "Газпром" Михаила Мальгина, российская сторона вряд ли сократит поставки.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей в сентябре. В частности, цены на газ составят 4 640,00 - 5 204,00 гривен за тысячу кубометров.

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