Производители промпродукции снижают цены третий месяц подряд

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Промышленные предприятия в октябре снова снизили цены

Цены производителей промышленной продукции в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем текущего года снизились на 1,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

При этом цены снижались на 1,5% в октябре и на 0,7% в августе.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к октябрю 2018 года) оптовые цены в промышленности выросли на 0,2%.

С начала года (за январь-октябрь 2019 года) оптовые цены снизились на 1,1%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров снизились на 19,7%, в перерабатывающей промышленности - на 3,2%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 11,9%.

Как сообщало РБК-Украина, индикатор деловой уверенности в промышленности в IV квартале 2019 года снизился по сравнению со III кварталом года на 1,3 п.п. и составляет минус 5,6%, в перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 0,5 п.п. и составляет минус 5,1%.

Напомним, цены производителей промышленной продукции в Украине в январе 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 1,0%. По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к январю 2018 года) цены выросли на 10,4%.