Украинцев огорчили новшеством с тарифами на газ: как сэкономить

С 2020 года украинцы, использующие природный газ для бытовых нужд, будут платить за него по-новому: из общей суммы в счетах отдельно выделят абонплату. Новшество связано с вступлением в силу с 1 января 2020 г. закона "О рынке природного газа". Эксперты предупреждают – платежки по ЖКХ увеличатся. Как сэкономить? Об этом пишет "Сегодня".

Суть новшества

Законопроектом предложено отделить из общей суммы в платежке отдельную плату за то, что потребитель имеет техническую возможность доступа к газу. При этом не имеет значения, пользуется ли потребитель этим газом. Это требование соответствует евронормам, к которым постепенно приводится законодательство Украины. НКРЭКУ уже рассчитала и до конца года должна утвердить тарифы для облгазов и отдельных поставщиков в городах на услуги по распределению газа потребителям.

В НКРЭКУ говорят, что из конечной стоимости газа для потребителей абонплату уберут, останется только цена газа, налоги и прибыль трейдера. По последним данным регулятора, тариф на газ для населения состоит из стоимости газа как товара (71%), НДС (16,6%), платы за транспортировку 3,1%, платы за распределение, о которой мы сейчас говорим (7,1%), прибыли трейдера (1,7%).

Тарифы на газ в Украине (Фото: puer.org.ua)

Так как средняя стоимость распределения составляет по Украине 50 коп/куб. м, то для киевлян за счет абонплаты кубометр газа должен бы подешеветь на 17 копеек, а для жителей Николаева – подорожать на 1,07 грн/куб. м. Очевидно, что больше всего это ударит по потребителям в частном секторе, отапливающим дома газом, так как расходы на отопление в морозы даже относительно небольшого дома (до 100 кв. м) уйдет на 300-350 грн больше.

Во сколько это обойдется укранцам?

Также эксперт рассказал, как будут считать тарифы после выхода закона.

"Поставщики берут объем газа, израсходованного потребителем за прошлый год с октября по октябрь (начало отопительного сезона), выделяют из нее абонплату, распределяют ее помесячно равными долями, – говорит эксперт. – Эту сумму включают в платежки, но уже на будущий год. То есть, если в текущем году потребление сократить, то абонплата в следующем году будет меньше, и наоборот, но опять же – на следующий год. Если год вообще не пользоваться газом, то и абонплаты на следующий год быть не должно".

Экономисты поддерживают введение абонплаты, но называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Вторым этапом должен стать анбандлинг (разукрупнение) облгазов.